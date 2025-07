Le Real Madrid croule sous les offres pour Gonzalo Garcia

Personne ne l’avait vu venir. Certes, Gonzalo Garcia est considéré depuis longtemps comme un des éléments les plus prometteurs de La Fabrica, et il sort d’une très belle saison avec le Castilla pendant laquelle il a inscrit 25 buts en 36 rencontres de troisième division espagnole. De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe première sur la fin de saison, et de pousser Xabi Alonso à faire appel à lui pour cette Coupe du Monde des Clubs. Et il n’a pas déçu, avec 4 réalisations et une passe décisive en 5 rencontres, et les comparaisons avec un certain Raul Gonzalez fusent déjà.

Une véritable sensation en Espagne, et certains estiment qu’il doit être titulaire face au PSG en demies mercredi soir, et ce malgré le retour de Kylian Mbappé. Selon les médias espagnols, le Real Madrid a également stoppé ses recherches d’attaquant remplaçant suite à l’explosion de Garcia, qui pourrait donc rester en équipe première la saison à venir. Même si certains clubs ne voient pas les choses de cet œil-là…

Des offres de partout

Effectivement, selon El Chiringuito de Jugones, Gonzalo Garcia aurait déjà reçu 10 offres, venant d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie. L’explosion du jeune espagnol a logiquement suscité l’intérêt de nombreux clubs souhaitant le récupérer, principalement sous la forme d’un prêt ou d’une vente avec option de rachat pour les Merengues. Quelles seront les intentions du Real Madrid ?

Selon la Cadena SER, la place de Gonzalo Garcia en équipe première n’est pas encore garantie. C’est clairement la tendance, mais personne au sein du Real Madrid ne l’a encore confirmé à la presse, tout comme Xabi Alonso n’a pas abordé ce sujet lors de ses diverses apparitions médiatiques depuis le début de la compétition. Tout indique que le coach et les dirigeants devront trancher entre Garcia et Endrick, qui n’a pas encore joué dans ce tournoi à cause d’une blessure. Tout indique que l’Espagnol est en position de force par rapport au Brésilien, mais attention à une possible surprise…