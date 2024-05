PSG-BVB : la réaction à chaud d’Edin Terzic

Malgré l’ambiance incandescente du Parc des Princes, le Borussia Dortmund a su refroidir les ardeurs du Paris Saint-Germain. Après s’être imposé 1-0 à l’aller, les Marsupiaux ont refait le coup au retour. Et pour l’entraîneur du BVB, Edin Terzic, ce résultat est largement mérité.

« Je suis très fier, très heureux, on mérite d’aller en finale. On a battu le PSG deux fois, surtout aujourd’hui avec cette ambiance, leur force devant. On a réussi à garder notre but inviolé. Premièrement, on a très bien débuté, on savait qu’il fallait être très bon dès le début, solide devant notre but. Même s’ils ont eu beaucoup le ballon, ils ne se sont pas créé tant d’occasions que ça. Ils n’ont pas eu les meilleures occasions. Après, c’était un match où ils ont tout essayé pour marquer. Après, on a eu aussi un peu de chance, ils ont touché le poteau plusieurs fois, mais on a parfois besoin de chance », a-t-il déclaré au micro de Canal+.