Didier Deschamps et Adil Rami préviennent Kylian Mbappé

Si ce n’est pas encore officiel, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est plus un secret. L’attaquant du Paris Saint-Germain va quitter le club de la capitale libre, avant de s’engager dans la foulée avec la formation espagnole. L’annonce devrait intervenir après la finale de la Ligue des Champions, qui a lieu le 1er juin. Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps et Adil Rami ont commenté ce transfert.

«Il a fait des choses fabuleuses pendant 7 ans au PSG avec des statistiques qui le classent comme un joueur hors normes. Maintenant, il y a une deuxième attente, de savoir où il va, même si apparemment il n’y a pas trop de doutes», exprime d’abord Didier Deschamps. De son côté, Adil Rami a prévenu l’international français de ce qu’il l’attend. «Il va devoir s’adapter : il y a du niveau, il y a de l’égo, beaucoup, beaucoup d’exigence. Donc tout va être nouveau pour lui, même l’accueil. On va l’applaudir, mais on veut le voir être bon sur le terrain, avec sa future équipe, le Real Madrid ou non. Si c’est bien le Real Madrid, ce sera une belle marche pour lui», a ajouté le champion du monde 2018.