Brighton a déjà trouvé le remplaçant de Roberto De Zerbi

Alors qu’il a annoncé ce samedi son départ de Brighton à l’issue de la saison, Roberto De Zerbi (44 ans) va laisser un grand vide du côté des Seagulls. En un peu moins de deux ans, le coach italien avait fait de Brighton une équipe redoutable et avait su imposer sa patte. Pour autant, les dirigeants ont vite travaillé pour lui trouver son successeur.

Selon les informations de The Guardian, c’est Kieran McKenna (38 ans) qui est ciblé pour assurer l’avenir. Le Nord-Irlandais a réussi la belle performance de monter Ipswich Town de la League One (D3) à la Premier League (D1) en seulement trois ans. Ancien adjoint de José Mourinho et d’Ole Gunnar Solskjær à Manchester United, ce jeune entraîneur est vu comme une intéressante solution pour l’avenir de Brighton en Premier League.