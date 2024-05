PSG - Borussia Dortmund : la réaction pleine de dégoût de Luis Enrique

Encore un échec. Si certains pensaient que le PSG pouvait enfin aller au bout cette saison, il faudra encore attendre un an. Le Borussia Dortmund a ainsi obtenu cette première place pour la finale, s’imposant 1-0 lors des deux rencontres face aux hommes de Luis Enrique. Une double confrontation pendant laquelle les Parisiens n’ont globalement pas brillé, mais il faut dire qu’ils ont été assez malchanceux puisqu’ils ont touché 6 fois les montants.

Après la rencontre, l’entraîneur du PSG avait logiquement la mine des mauvais jours. Il a livré sa première réaction à chaud devant les caméras de Movistar, très frustré mais plutôt fair-play. « C’est un moment triste dans le sport quand tu perds, surtout quand tu perds de cette façon. D’abord, je veux féliciter le BVB ; ils ont fait une belle Ligue des Champions. On les connaissait déjà des poules, ils ont été très compétitifs sur les deux matchs », a-t-il d’abord lancé, félicitant son rival du soir.

Le PSG n’était pas inférieur selon Luis Enrique

Puis, il a regretté le manque de réussite des siens. « On a fait 6 poteaux sur les deux matchs, 31 tirs, mais aucun but, c’est presque impossible à croire. C’est le foot, on a fait 3 expected goals, eux 0.7, et c’est eux qui ont marqué, c’est le haut niveau, on l’accepte et on va essayer de se relever pour préparer la prochaine », a ajouté l’Espagnol, très amer.

« C’est la meilleure compétition. Personne n’avait sous-coté Dortmund, personne qui connaît le foot, et surtout pas les coachs. Je ne pense pas qu’on ait été inférieurs sur les deux matchs. Mais le résultat est là, je leur souhaite le meilleur pour la finale. On va se récupérer », a conclu l’ancien sélectionneur de la Roja, qui ne pourra pas rééditer son sacre de 2015 avec le Barça. Rendez-vous l’année prochaine…