Vidéo : quand la star de NBA Victor Wembanyama était gardien de but

Même pour les suiveurs de football, difficile de passer à côté des prouesses de Victor Wembanyama en NBA. Étant le premier Français de l’histoire à être drafté en première position, le pivot de 20 ans n’a fait que confirmer les attentes placées en lui avec les San Antonio Spurs. Il a été élu rookie de l’année à l’unanimité, un exploit réalisé qu’à sept reprises dans l’histoire. Wemby est déjà rentré dans la légende.

La suite après cette publicité

Mais avant d’écrire d’autres lignes brillantes de sa belle histoire, c’était l’heure des archives sur X (anciennement Twitter) ce dimanche pour le prodige du basket mondial. En effet, sur le réseau social, certains internautes ont remonté des photos et vidéos de Victor Wembanyama lorsqu’il était gardien de but en U11. Déjà très grand, le rookie de l’année mettait une tête de plus à son entraîneur et prenait beaucoup de place dans les buts de son équipe. Même s’il aurait sûrement eu une belle carrière à ce poste, l’ancien de l’ASVEL a bien fait d’opter pour le basket vu la réussite qu’il rencontre actuellement.