Manchester City - West Ham : les compositions officielles

Manchester City à un match du sacre national ! Les Skyblues affrontent West Ham à l’Etihad Stadium dans le cadre de la 38e journée de Premier League. Actuellement leader du championnat avec deux points d’avance sur Arsenal, City sera champion en cas de succès ou en cas de meilleur résultat que les Gunners. En face, les Hammers abordent cette partie sans pression, ils sont 9e et n’ont rien à aller chercher à l’issue de cette ultime journée. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Pep Guardiola fait dans le classique. Dans le but, Ortega est aligné en l’absence d’Ederson (blessure). Devant le portier allemand, on retrouve une charnière Akanji-Dias avec Walker et Gvardiol sur les côtés. Au milieu de terrain, Bernardo Silva et Rodri sont associés avec De Bruyne en pointe haute. Enfin en attaque, Foden et Doku entourent Haaland. Chez les Hammers, David Moyes opte pour une défense à 5. En attaque, le duo Antonio-Kudus tentera de faire vaciller l’arrière garde de City.

Les compositions

Manchester City : Ortega - Walker ©, Akanji, Dias, Gvardiol - Rodri, B.Silva - Foden, De Bruyne, Doku - Haaland

West Ham : Areola - Coufal, Zouma ©, Mavropanos, Cresswell, Emerson - Ward-Prowse, Soucek, Paqueta - Kudus, Antonio