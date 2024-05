Torino : l’OGC Nice et le Stade Rennais surveillent Ivan Jurić

À l’approche de la fin de saison, plusieurs clubs préparent déjà leurs stratégies et autres plans estivaux pour l’inter-saison à venir qui s’annonce mouvementée avec de nombreux changements sur les bancs des clubs européens, notamment en France. Avec le départ probable à venir de Francesco Farioli pour l’Ajax Amsterdam, l’OGC Nice devra se mettre à la recherche d’un nouvel entraîneur, capable de prendre les rênes de son nouveau projet puisque Florent Ghisolfi devrait aussi plier bagages. Selon nos informations, les Aiglons ont coché le profil de l’entraîneur croate, Ivan Jurić, en fin de contrat avec le Torino.

Mais ce n’est pas tout. La cote grandissante de l’ancien coach du Genoa et du Hellas Vérone dépasse les frontières puisque plusieurs écuries de Ligue 1 songent également à Ivan Jurić. D’après nos indiscrétions, le Stade Rennais n’est pas insensible au profil du tacticien croate avec un départ possible de Julien Stéphan à la fin de la saison. Adepte du 3-4-2-1 et fils spirituel de Gian Piero Gasperini, Ivan Jurić ne renouvellera pas son bail avec les Granata et il se dit en Italie qu’il pourrait se laisser tenter par une première expérience à l’étranger après avoir gagné le respect du monde du Calcio ces dernières années à l’image d’Igor Tudor.