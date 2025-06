Bayern Munich - Auckland City: les compositions officielles

Le Bayern Munich affronte Auckland City dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, ce dimanche à 18h au TQL Stadium à Cincinnati. Les Bavarois s’organisent en 4-2-3-1 avec Neuer aux cages. La défense est composée de Tah, Guerreiro, Boey et Stanisic. Kimmich et Pavlovic occupent l’entrejeu. Kane occupe la pointe de l’attaque et sera épaulé par Coman, Olise et Müller.

Les Navy Blues s’articulent en 5-2-3 avec Tracey aux cages. Ilich, Mitchell, Boxall, Murati et Lobo composent la défense. Garriga et Den Heijer sont au milieu de terrain. Bevan, Manickum et Yoo vont animer l’attaque du club néozélandais.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Tah, Guerreiro, Boey, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Coman, Olise, Müller - Kane

Auckland City : Tracey - Ilich, Mitchell, Boxall, Murati, Lobo - Garriga, Den Heijer - Bevan, Manickum, Yoo