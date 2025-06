Côme : Maxence Caqueret fait le bilan de ses débuts en Serie A

Arrivé cet hiver en provenance de l’Olympique Lyonnais, Maxence Caqueret a été l’un des acteurs majeurs de la deuxième moitié de saison canon du promu Côme, qui s’est aisément maintenant et a même terminé dans le top 10 de Serie A. Présent pour les finales de Kings League à Paris ce samedi, le jeune milieu de terrain est revenu en zone mixte sur ses débuts en Italie, et sur la confiance que lui accorde son entraîneur.

«Fabregas est vraiment incroyable et je suis heureux de l’avoir comme entraîneur. Côme est magnifique, c’est un endroit idéal pour y vivre et pour ma famille. Je suis dans une équipe jeune avec un super coach. Je suis content des six premiers mois en Italie et j’ai hâte d’être à la saison prochaine», a déclaré heureux Maxence Caqueret. Une saison qui pourrait être celle de la confirmation pour Côme, qui a déjà officialisé la venue du milieu offensif Martin Baturina, jeune pépite croate.