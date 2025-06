OL : Téo Barisic enflamme le championnat croate

Auteur de sa première apparition en pro avec l’OL en fin de saison face à Angers, Téo Barisic ne manque pas de courtisans. Ces dernières semaines, nous vous révélions des intérêts de clubs français et étrangers pour le défenseur droit de 20 ans, capitaine de la réserve lyonnaise cette saison. Ce dimanche, les médias croates Sportske et Germanijak vont dans le même sens et révèlent que plusieurs clubs croates sont sur le coup.

La suite après cette publicité

Le Dinamo Zagreb serait sérieusement intéressé par le profil de l’international espoir croate, convoqué par Ivica Olic au mois de mai, tout comme le champion en titre Rijeka, séduit par la polyvalence du Lyonnais. Cette semaine, son coéquipier Duje Ćaleta-Car disait de lui au micro du média 24 Sata : «Téo est un joueur formidable. Il s’entraîne avec nous en équipe première à Lyon depuis plusieurs mois. On voit qu’il a du talent, il n’a pas peur du jeu, il est fort en duel et il peut couvrir de nombreux postes. Il évolue en défense centrale et sur l’aile, et à l’entraînement, il joue souvent en dernier milieu de terrain.» Pour rappel, l’OL dispose d’une option de deux ans supplémentaires sur le contrat de son joueur, qui expire cet été.