Teo Barisic, le dernier défenseur à la mode du centre de formation de l’OL

Alors que l’OL est préoccupé par son passage à la DNCG, Mathieu Louis-Jean et les siens se doivent de préparer la saison prochaine. Mais l’OL va perdre de nombreux joueurs cette saison, que ce soit avec les fins de contrat (Tagliafico, Lacazette), mais aussi avec les joueurs déjà convoités et / ou sur le départ (Veretout, Tolisso, Cherki, Fofana, Kumbedi, Almada). Dès lors, il va falloir présenter une équipe compétitive, mais aussi un groupe pour la Ligue Europa après la victoire du PSG en Coupe de France face à Reims (3-0) ce samedi soir.

Souvent, les clubs de Ligue 1 vont piocher dans leur centre de formation pour faire le nombre. Mais à l’OL, la formation n’est clairement plus au centre du projet, même si Enzo Molebé et Alejandro Gomes (17 ans) ont fait quelques apparitions cette saison. Face à Angers, un nouveau joueur a fait ses grands débuts avec les pros, un certain Teo Barisic. Le jeune défenseur franco-croate, valeur sûre du centre de formation de Lyon depuis plusieurs saisons, est devenu le 600ᵉ joueur de l’Olympique Lyonnais à jouer en pro dans toute l’histoire du club.

Teo Barisic déjà sur les tablettes de plusieurs clubs français et européens

Vainqueur de la Coupe Gambardella 2022, ce natif de Bourg-en-Bresse a fait toute sa formation à l’OL. Doté de grosses qualités défensives, ce latéral droit de formation a été repositionné dans l’axe. Son leadership a fait de lui un capitaine naturel de la réserve de l’OL qui lui a fait signer son premier contrat pro d’un an en 2024. S’il a disputé 22 matches avec la N3 de l’OL cette saison, il s’est entraîné régulièrement avec l’équipe première cette saison, a effectué son premier banc contre Manchester United avant de faire ses grands débuts avec les pros face à Angers le week-end dernier.

Cerise sur le gâteau, il vient d’être appelé pour la première fois avec les U21 de la Croatie. Désormais Téo Barisic est à la croisée des chemins. Si l’OL dispose d’une option de deux ans supplémentaires sur l’espoir croate de 20 ans, ce dernier, dont les qualités, la polyvalence et la disponibilité font de lui une cible de choix sur le mercato, dispose déjà de plusieurs contacts en France, mais aussi à l’étranger. Le club rhodanien, qui a encore la main sur le dossier, doit désormais statuer sur l’avenir du défenseur franco-croate qui pourrait bien avoir sa chance, surtout en cas de dégraissage estival de masse entre Rhône et Saône…