OL : la gestion du cas Anthony Lopes est loin de faire l’unanimité !

Ce dimanche, l’épilogue d’une saison de Ligue 1 mémorable se tiendra au Groupama Stadium pour l’OL. Lanterne rouge de l’élite début décembre sous l’égide de Fabio Grosso, le club rhodanien a totalement renversé la vapeur grâce à l’arrivée de Pierre Sage sur le banc lyonnais. Avec le tacticien de 45 ans, les Gones sont passés de cette dernière place à un septième rang qui les place, à quelques heures de la réception de Strasbourg, à un match nul de l’Europe. En effet, disputant la finale de Coupe de France face au PSG, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette auront l’occasion d’être européens quoiqu’il arrive. S’ils gagnent, ces derniers iront directement en Europa League. Sinon, s’ils restent septièmes et qu’ils perdent face à Paris, ils disputeront la Conference League l’année prochaine.

La suite après cette publicité

En attendant, il ne faudra pas se rater face aux Alsaciens ce dimanche (21h). Pour ce faire, l’OL pourra compter sur Anthony Lopes pour un 489e match dans les buts rhodaniens qui s’annonce spécial. En effet, alors que Lucas Perri a été recruté cet hiver en provenance de Botafogo, le portier brésilien dispute les rencontres de Coupe. De plus, tout indique que le gardien de 26 ans sera titulaire dans les buts rhodaniens l’an prochain, à en croire plusieurs informations concordantes à ce sujet. Dès lors, le match de ce soir face à Strasbourg risque d’être le dernier match d’Anthony Lopes sous les couleurs lyonnaises. Alors qu’un hommage lui a déjà été prévu pour l’occasion, le traitement réservé au natif de Givors ne plaît pas forcément à tout le monde.

À lire

Le PSG fait sauter la banque

Gilles Rousset et Grégory Coupet prennent la défense de Lopes

En effet, plusieurs de ses anciens entraîneurs sont montés au créneau ce dimanche dans les colonnes de L’Equipe. Alors que le quotidien indique que l’entourage de Lopes a déjà été mis au courant de la passation de pouvoir qui aura lieu cet été, ce dernier ajoute que l’Arabie saoudite et un club important de Premier League sont venus aux nouvelles. En attendant, Gilles Rousset, son coach spécifique des U16 à la CFA de l’OL a avoué qu’il espérait voir son poulain disputer la finale de Coupe de France : «ça doit être beaucoup d’émotions pour lui, c’était un supporter inconditionnel. C’est peut-être son dernier match à domicile à Lyon, car il ne restera pas pour être n° 2, ça n’a pas de sens. Connaissant le garçon, ça serait compliqué. (…) Ne pas faire la finale, ça serait très dur pour lui. Si après toutes ces années, l’OL gagne un trophée et qu’il n’est pas sur le terrain… Pfiou !»

La suite après cette publicité

Légende des Gones et ancien entraîneur d’Anthony Lopes chez les pros, Grégory Coupet a également regretté le virage pris par l’OL sur sa politique des gardiens de but tout en assurant que l’avenir du Portugais n’était pas encore fixé : «je pense que l’OL est pris par la mode des grands gardiens de plus d’1,90m. Antho (1,84 m) a été critiqué, mais il a montré sa force de caractère en étant très bon. Il est tributaire des performances de l’équipe et avant la trêve, il était livré à lui-même. Ce n’est pas évident pour lui en ce moment, mais il est là, et la vérité du jour n’est parfois pas celle du lendemain. Il n’est pas encore parti… Pour moi, la décision de qui va jouer la finale de la Coupe sera déterminante de ce qu’il peut se passer après. Ça va être spécial pour lui, il peut le considérer comme son dernier match mais ce n’est pas sûr non plus, donc ce n’est pas facile. Antho vit la situation comme un guerrier qui doit se battre encore et encore, qui doit prouver… Mais il est loin d’être cramé.» Pour le moment, seul Pierre Sage a la réponse, comme il l’a confirmé à maintes reprises ces derniers temps en conférence de presse tout en bluffant également. Une chose est sûre, Anthony Lopes devra savourer la rencontre de ce dimanche alors qu’un hommage du stade, à guichets fermés, est attendu.