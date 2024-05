PSG - Borussia Dortmund : Kylian Mbappé sort du silence après sa mauvaise prestation

C’était vraisemblablement son dernier match européen avec le PSG. Mais clairement, Kylian Mbappé a déçu. La star tricolore est complètement passée à côté de son match ce soir, après un match aller déjà plutôt compliqué, écopant d’un 2/10 dans nos notes de la rencontre. Le Bondynois était attendu à un niveau bien supérieur, et il n’aura finalement jamais pu offrir de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain.

Après le match, il a tout de même tenu à s’exprimer en zone mixte. « Est-ce que c’est ton dernier match de Ligue des Champions avec le PSG ? », lui a-t-on demandé. « Cette saison c’est sûr, car on est éliminé », a répondu le joueur, un peu ironiquement, tout comme il a lancé un regard noir quand on lui a demandé s’il allait supporter le Real Madrid demain. Avant de continuer : « on est déçu, forcément, pour le club, pour les supporters, mais on est éliminé. On a tout donné, tout n’est pas à jeter, il va falloir tirer des enseignements de ce qui a marché et ce qui n’a pas marché c’est comme ça, mais on a manqué trop de choses devant ».

Il accepte les critiques

« Je ne sais pas (si le BVB était plus fort, ndlr), ils ont étés supérieurs dans les deux surfaces, chacun fera son analyse, mais eux sont venus et ont marqué, nous non. Je n’aime pas parler de malchance, quand tu es bon ça fait pas poteau ça va dedans, on n’a pas été assez bon. C’est trop difficile d’espérer aller au tour suivant avec toutes ces occasions ratées », a rajouté le Français, avant d’évoquer son cas.

« J’ai essayé d’aider l’équipe du mieux que je pouvais, ce n’était pas suffisant. Je suis le premier visé je prends toute la lumière quand ça va, je prends toute l’ombre quand ça ne va pas, c’est normal, c’est la vie, le premier qui devait marquer c’était moi ce soir aussi maintenant il faut se remettre au travail et aller chercher cette coupe de France. Si on fait le bilan, ce n’est pas trop mal, mais il faut aller gagner cette coupe de France avant et après on fera le bilan », a ainsi expliqué Mbappé. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’annonce concernant son avenir, comme l’espéraient certains. On devra encore attendre…