PSG, LdC : Vitinha calme le jeu avant la finale

Présent face aux médias lors du Media Day au Campus PSG de Poissy, Vitinha a abordé les prochaines échéances avec le calme et la lucidité qui le caractérisent. S’il n’a pas caché son excitation à l’idée de disputer une finale de Ligue des Champions, le milieu portugais a tenu à rappeler que l’objectif immédiat restait la Coupe de France face à Reims. Concentré mais souriant, il a livré des mots empreints de maturité, à l’image d’un joueur pleinement investi dans la quête du quadruplé :

«Non, pas encore. Bien sûr que c’est le rêve tout le monde de jouer cette finale. On a cette finale dans notre tête, mais dans un premier temps, on a la Coupe de France. La Coupe de France est aussi une belle compétition qu’on a déjà gagnée, mais c’est la première fois pour moi. Je parle personnellement, c’est la première fois que je vais jouer au Stade de France. Tout le monde m’a dit que c’était une grande ambiance, une grande fête aussi. Donc, on est concentrés sur ça, sur cette grande finale, et en gagnant cette finale, ça va donner aussi une forme de préparation pour la finale 31. Ça me représente beaucoup. Je pense que ça va être le plus grand match de ma carrière jusqu’à maintenant. J’espère qu’il y en aura d’autres, mais on sait jamais donc il faut tout donner, et c’est ça qu’on va faire».