Luis Enrique voit les clubs européens favoris pour la Coupe du Monde des Clubs

Alors que le PSG disputera la finale de la Coupe de France ce samedi, avant de tenter de glaner sa première Ligue des Champions contre l’Inter le week-end suivant, Luis Enrique a accordé un entretien à la FIFA. Dès le mois de juin, les Franciliens s’envoleront pour les États-Unis pour y disputer la Coupe du Monde des Clubs. Un tournoi pour lequel l’entraîneur espagnol voit les écuries du Vieux Continent favorites : « les favoris, en principe, je pense que ce seront, principalement, les Européens. Je n’ai aucun doute que si les joueurs sud-américains étaient au Brésil, en Argentine, en Uruguay, les équipes américaines, sud-américaines, centraméricaines, même les africaines aussi, auraient plus de chances, mais il est évident que les équipes européennes jouent avec un avantage dans ce sens, car nous avons le meilleur de l’Europe, mais aussi le meilleur de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Asie ».

Engagé dans un groupe avec l’Atlético Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders, Luis Enrique a également affiché ses ambitions : le PSG se déplacera aux États-Unis pour tenter de décrocher le titre. L’ancien sélectionneur de la Roja juge aussi cette nouvelle compétition très prometteuse : « je pense qu’une Coupe du Monde des Clubs est quelque chose qui peut devenir une référence pour l’avenir et je le considère très attractif. J’ai eu l’opportunité de jouer des Coupes du Monde en tant que joueur représentant mon pays, également en tant que sélectionneur représentant mon pays et dans ce cas, nous représenterons la France, mais cette fois-ci depuis la perspective d’un club et je pense que cela peut être très attractif et je suis sûr que la compétition plaira beaucoup ». Ce sera, quoi qu’il arrive, une grande première.