PSG : les mots très forts de Marquinhos pour Luis Enrique

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant de défier le Stade de Reims dans le cadre de la finale de la Coupe de France, Marquinhos est revenu sur la saison parisienne. Quelques jours avant une finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, le défenseur brésilien a d’ailleurs tenu à encenser son coach, Luis Enrique. Avec des mots très forts.

«C’est tout un travail d’équipe, tout un travail construit depuis son arrivée, il a mis ses idées en place petit à petit, il a réussi à améliorer notre jeu, notre défense, notre attaque. Il nous apporte des alternatives. C’est tout un travail depuis son arrivée. On sait comment défendre si une équipe attaque de telle ou telle manière. On est préparés pour ça. Il a aussi beaucoup travaillé l’aspect mental, la motivation, la préparation, l’attitude des joueurs. Ce n’est pas juste un coach qui dit de faire ça ou ça. Il nous a montré le chemin. Il ne parle pas que de foot. C’est plus grand que ça. Il est exigeant. C’est un très grand coach». L’Espagnol appréciera.