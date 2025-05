PSG : la déclaration forte de Marquinhos sur son avenir

Capitaine du PSG et dernier représentant de la première époque révolue de ce PSG version QSI, Marquinhos a tout vécu avec le club de la capitale depuis son arrivée en 2013 en provenance de l’AS Roma. Il a survécu à tous les entraîneurs et à tous les directeurs sportifs, aux plus grandes désillusions et aux virages pris par le projet parisien, le tout grâce à son implication quotidienne. Pourtant, se diffuse cette saison l’étrange sensation que cela pourrait être la dernière du défenseur brésilien âgé de 31 ans.

Il est sous contrat jusqu’en 2028, de quoi voir venir, mais entre intérêt de clubs saoudiens et volonté du PSG de poursuivre le rajeunissement de son effectif, il semble éligible à un départ. En est-il conscient ? Interrogé en conférence de presse de veille de finale de Coupe de France face à Reims, il a évoqué sans détour son avenir au PSG. «Mes derniers matchs avec le PSG ? J’ai vu des grands joueurs au top de leur forme avoir ce genre de question», a-t-il commencé par dire.

Marquinhos veut rester mais…

« Le plus important c’est ce qu’on ressent. Moi je l’ai dit, je joue le prochain match comme si c’était le dernier, je pense comme ça depuis quelques années, c’est la meilleure manière d’aborder ce métier et ce sport. Ça va vite le foot. Je ne peux rien prévoir. Les dirigeants, le coach… ils sont contents avec mon travail. Je donne le 100% à chaque match. J’ai tellement d’amour pour ce club. Je donne le max à chaque match. Après s’ils pensent un jour que ce n’est plus le moment d’avoir Marquinhos au PSG… Ça arrivera un jour ou l’autre. Mais j’ai toujours donné le max ici. Je pense encore que je peux apporter beaucoup à cette équipe », a-t-il poursuivi.

Clairement, Marquinhos ne sera pas celui qui précipitera son départ. Mais il est bien conscient qu’il sera peut-être un jour poussé vers la sortie, lui qui a vu d’autres cadres du PSG partir plus tôt qu’espéré, comme son compatriote Thiago Silva. Surtout, il sait que le PSG cherchera principalement à recruter à son poste cet été, un défenseur central axe droit, pour le concurrencer ou lui succéder. C’est là toute la question.