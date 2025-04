Un taulier du PSG pense déjà à partir !

Ce mardi, le PSG joue très gros. Une demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal, pour laquelle le club de la capitale semble arriver dans les meilleures conditions possibles, malgré une petite chute au niveau des résultats ces dernières semaines, et une rencontre retour face à Aston Villa pas forcément rassurante. Mais Luis Enrique peut s’appuyer sur un collectif parfaitement rodé, et des individualités en forme, à l’image de Désiré Doué ou d’Ousmane Dembélé. Clairement, ce Paris Saint-Germain est un candidat sérieux pour le titre.

Et si tous les yeux vont logiquement être rivés sur la pelouse de l’Emirates Stadium, alors que les fans parisiens attendent ce rendez-vous de pied ferme, la direction de son côté travaille déjà sur la saison prochaine. Les premières rumeurs concernant d’éventuelles arrivées ont ainsi commencé à fleurir, autour de Franco Mastantuono notamment, le milieu offensif de 17 ans de River Plate, ou de la pépite de Porto Rodrigo Mora, même si Luis Campos s’est empressé de démentir cette dernière. Le joueur devrait d’ailleurs prolonger avec l’écurie portugaise selon nos informations.

Le PSG ouvre la porte

Dans le même temps, certains joueurs pourraient être en train de disputer leurs derniers gros rendez-vous avec le club de la capitale. C’est le cas de Marquinhos, le capitaine. Comme l’indique L’Equipe, l’hypothèse d’un départ cet été a pris de l’ampleur ces derniers jours, même si le contrat du défenseur central de 30 ans court encore jusqu’en 2028. En interne, on est clairement conscient que le Brésilien pourrait faire ses valises cet été. Et pour cause, le championnat saoudien est de plus en plus insistant et a clairement l’intention d’enrôler le joueur, présent au PSG depuis ses 19 ans.

Une destination forcément très intéressante financièrement pour le principal concerné, qui a remporté son dixième titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain cette saison. « Dans le futur, on ne sait jamais. Le football va très vite. Pour l’instant, toutes mes pensées, ma tête et ma motivation sont au PSG. On a des matchs importants à jouer encore. Je suis très heureux, j’ai encore beaucoup de choses à donner. Je peux encore apporter beaucoup de choses mais comme je vous le dis ça dépend de beaucoup de choses, du club, des dirigeants, de l’entraineur », expliquait-il en janvier dernier au sujet de son avenir. Affaire à suivre…