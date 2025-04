Le prodige Rodrigo Mora va prolonger avec le FC Porto

Il n’a que 17 ans, mais il est déjà bien connu des fans de football à travers l’Europe. Le milieu de terrain offensif portugais est en train de se faire une place dans le onze du FC Porto (18 matchs de championnat dont 11 titularisations, 6 buts et 3 passes décisives) et s’affirme comme un des joueurs les plus prometteurs du Vieux Continent. Forcément, il a très vite été annoncé dans le viseur de gros clubs.

En début de semaine, la presse portugaise évoquait ainsi un intérêt prononcé de Manchester United et du Paris Saint-Germain pour ses services, même si elle a ensuite été démentie par Luis Campos. Quoi qu’il en soit, le FC Porto ne veut pas se laisser faire dans ce dossier et travaillait depuis un moment sur la signature d’un nouveau contrat pour son prodige, alors que son deal actuel allait jusqu’en 2027.

Une nouvelle clause libératoire

Selon nos informations, la signature de son nouveau contrat devrait se faire cette semaine. Un accord a ainsi été trouvé entre le club du nord du Portugal et l’entourage du joueur, et les documents ont déjà été approuvés par les deux parties. Rodrigo Mora sera donc sous contrat jusqu’en 2030, et surtout, sa clause libératoire sera désormais de 100 millions d’euros, contre un peu moins de 70 millions d’euros jusqu’ici.

Un montant qui protège le FC Porto, puisque cette nouvelle clause pourrait soit décourager les clubs intéressés, soit mettre Porto en position de force dans des négociations et obliger les prétendants à débourser une somme énorme qui ferait logiquement du bien aux comptes du club portugais. Rodrigo Mora a d’ailleurs récemment rejoint l’agence de Jorge Mendes… En vue d’un gros transfert cet été ?