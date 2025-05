Mercato : Cristiano Ronaldo a 10 offres loufoques sur la table !

C’est parti. Alors que l’avenir de Luka Modric à Madrid est réglé, c’est celui d’une autre légende du club merengue qui va faire parler de plus en plus ces prochaines semaines. Ces derniers temps, la presse saoudienne a ainsi fait savoir que la vedette de 40 ans - meilleur buteur de la Saudi Pro League avec X réalisations - ne devrait pas prolonger avec Al Nassr. Et ça va se battre pour ses services…

Les médias expliquaient que le Portugais pouvait tout simplement changer de club en Arabie saoudite et rejoindre Al Hilal, deuxième du championnat. L’ancien club ce Neymar semble même être le favori pour accueillir CR7, mais selon la presse espagnole, le club financé par le PIF ne sera pas le seul sur ce dossier. AS explique qu’actuellement, la vedette de la sélection portugaise a 10 propositions sur la table.

Des propositions exotiques

Dix clubs participant à la Coupe du Monde des Clubs sont prêts à l’enrôler. On retrouve donc Al Hilal, mais aussi quatre clubs brésiliens, à savoir Botafogo, dont l’intérêt était déjà sorti, ainsi que Flamengo, Palmeiras et Fluminense. Au Mexique, Pachuca et Rayados seraient très intéressés, alors qu’en Afrique, le Wydad Casablanca, l’Espérance de Tunis et Al Ahly en Egypte se sont aussi positionnés. Dix formations qui souhaitent compter sur le Portugais pour ce nouveau tournoi créé par la FIFA qui démarrera à la mi-juin.

Il faut dire que pour cette compétition, la FIFA a quelque peu changé son règlement histoire de rendre cette CdM des clubs plus intéressante. Un joueur pourrait par exemple signer un contrat d’un mois et ensuite rejoindre un autre club. Et ce, sans que son passage dans ce premier club ne soit comptabilisé dans cette règle limitant le nombre de clubs pour lesquels peut jouer un joueur au cours d’une saison (2). C’est à dire que si Cristiano Ronaldo joue avec une équipe pendant ce Mondial des Clubs, il pourra ensuite toujours jouer pour deux autres écuries lors de la saison à venir. Affaire à suivre…