Barrage BL : tout reste à faire entre Heidenheim et Elversberg

Tout reste à faire entre Heidenheim et Elversberg. Opposées dans le cadre du barrage aller de Bundesliga, les deux formations - qui ne s’étaient rencontrées qu’à deux reprises, en 3.Bundesliga lors de la saison 2013-2014 - n’ont pas pu se départager. Décomplexés, Florian Le Joncour et ses coéquipiers ont d’abord survolé les débats. Lukas Petkov (18e) puis Fisnik Asslani (42e) ont ponctué deux jolis mouvements collectifs et sont venus plomber le 16e de Bundesliga.

Sonné, Heidenheim a finalement retrouvé ses esprits après l’heure de jeu. Tim Siersleben (62e) et Mathias Honsak (64e) ont ainsi profité de mauvais renvois de Nicolas Kristof, le portier sarrois, pour marquer de près. Score final : 2-2. Il faudra donc attendre lundi prochain pour connaître le nom du 18e club participant à la Bundesliga 2025-2026.