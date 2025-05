Barça : Deco livre son avis sur le Real Madrid de Mbappé

Kylian Mbappé espérait certainement voir sa première saison au Real Madrid prendre une meilleure tournure. Si le Français est parvenu à se démarquer sur le plan individuel, puisqu’il est proche de terminer en tête du classement des buteurs de Liga et est en course pour remporter le Soulier d’Or européen, son équipe n’a clairement pas encore trouvé la formule pour parfaitement fonctionner avec lui. Résultat, aucun titre majeur cette saison, et un FC Barcelone qui a, au contraire, tout raflé sur son passage. Directeur sportif des Catalans, Deco a livré son opinion sur l’équipe merengue version Mbappé.

C’est dans un entretien accordé à AS que l’ancien milieu de terrain s’est exprimé. S’il reconnaît que le jeu madrilène n’est pas encore bien huilé, il estime qu’il devrait y avoir une amélioration la saison prochaine : « le jeu du Real ne m’a pas surpris. Mbappé est indéniablement un grand joueur, mais son arrivée allait changer une façon de jouer qui fonctionnait. Maintenant, ils recherchent un effectif plus équilibré, et nous savons que l’année prochaine sera plus difficile pour nous, et nous devons mieux jouer. » Difficile de le contredire, puisque la Maison Blanche abordera le prochain exercice avec un nouvel entraîneur, ainsi qu’un effectif revisité.