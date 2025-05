Luka Modric a l’embarras du choix pour son avenir

L’annonce est tombée hier au beau milieu de l’après-midi. Après 12 ans de présence au club, Luka Modric va quitter le Real Madrid à la fin de son contrat. Il jouera demain son dernier match au Santiago-Bernabéu et disputera sa dernière rencontre sous ce maillot blanc qu’il a tant fait briller lors de la Coupe du Monde des Clubs. «Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne. Je suis fier d’avoir fait partie de l’une des époques les plus réussies du meilleur club de l’histoire» résumait le Croate aux six Ligues des Champions dans son communiqué.

Malgré ses 39 printemps, il aurait bien dépanné une saison de plus sous les ordres de Xabi Alonso, son ancien coéquipier et à peine plus âgé que lui (43 ans). La Casa Blanca, appuyée par son futur entraîneur, a dit non. Il est temps de tourner la page d’un joueur qui aura marqué l’histoire moderne des Merengues, mais dont l’influence s’est logiquement étiolée ces derniers mois. Le Ballon d’Or 2018 a tout de même de beaux restes, en témoignent sa participation à 55 matchs toutes compétitions confondues cette saison (2 757 minutes, 4 buts et 9 passes décisives).

Le choix de l’argent ou du cœur

Le génie croate quitte le Real mais ce n’est pas pour autant qu’il met un terme à sa carrière. Il a toujours le grand objectif de disputer le Mondial 2026 en Amérique du Nord, vingt ans après sa première participation à la compétition. Il s’agirait de sa 5e Coupe du Monde avec sa sélection, dont il est le capitaine indiscutable (186 capes, 27 buts). La Croatie a toutes ses chances puisqu’elle est tombée dans un groupe très abordable avec le Monténégro, les Îles Féroé, Gibraltar et la République tchèque comme seul morceau consistant. Mais pour ça, Modric doit rester compétitif.

Le natif de Zadar ne manque pas de prétendants. Il y a bien sûr la piste saoudienne évoquée depuis longtemps seulement ce n’est pas la seule. Modric pourra profiter du Mondial des Clubs pour se faire remarquer par les franchises de MLS, dont certains ont déjà coché son nom. Avec la Coupe du Monde l’année suivante, sa venue aurait aussi un sens marketing. Et puis, il y a le choix du cœur d’après les informations de AS. Le numéro 10 pourrait retrouver son tout premier club (2003-2008), le Dinamo Zagreb avec qui il est en contact régulier.