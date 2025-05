PSG, LdC : l’analyse sincère de Dembélé sur l’Inter

Toujours aussi posé face aux journalistes, Ousmane Dembélé a également livré une analyse lucide de la finale à venir contre l’Inter. Présent au Media Day du PSG à Poissy, l’international français a souligné la solidité défensive, l’expérience et l’organisation tactique du club milanais, tout en rappelant que ce type de rendez-vous se joue souvent sur des détails. Entre prudence et ambition, il a affiché le respect de l’adversaire, mais aussi la conviction que Paris a les armes pour répondre présent dans ce grand rendez-vous européen.

«Comme je le dis, sur une finale, tout peut se passer. Après, on sait que l’Inter, ça fait 4, 5 ans qu’ils jouent tous ensemble. Voilà, ils se connaissent très bien. Ils ont joué une finale de Ligue des champions, ils ont gagné des titres. Mais comme je le dis, sur une finale, tout peut se passer et nous, on va avoir très faim lors de cette finale. On a hâte d’y être parce qu’on a l’habitude de jouer tous les trois jours. Quand on joue une fois par semaine, c’est un peu long, mais comme je le dis, chaque chose en son temps, j’espère qu’on va arriver bien pour la finale. Après, qu’un club français soit en finale de Ligue des champions, c’est rare, mais on espère que tout le monde va être derrière nous, surtout les supporters parisiens et puis on va tout donner pour rendre fier tout le monde».