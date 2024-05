EdF : Daniel Riolo s’insurge contre la sélection de Zaïre-Emery

Appelé pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France A à l’automne dernier, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a, depuis, toujours figuré dans le groupe de Didier Deschamps à l’instar du rassemblement des Bleus lors de la trêve internationale de mars. Le jeune milieu du PSG n’était donc pas une surprise dans la liste des 25. Pourtant, malgré une deuxième moitié de saison plus délicate en club, sa présence a surpris Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC reste dubitatif sur la sélection de Warren Zaïre-Emery.

« Je ne comprends pas que pour les gens ce soit si évident que Zaïre-Emery soit dans la liste. On parle d’un gamin de 18 ans, qui fait une première partie de saison bonne et sur la 2ème a montré beaucoup de limites, de fatigue. L’emmener à l’Euro, pardon, je ne remets pas en cause ses qualités, mais qu’il soit déjà à l’Euro, à son âge, avec une moitié de saison, pardon, c’est une surprise. (…) Zaïre-Emery, c’est une surprise, au même titre que Barcola. Jeunes, première saison au haut niveau, une poignée de matchs réellement réussis, des promesses mais pas plus que ça… Ce ne sont pas des gens affirmés quand même », a-t-il déclaré dans l’After Foot.