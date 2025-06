Le onze des stars de l’Euro U21 qui peuvent animer le mercato

James Beadle (Angleterre/20 ans)

Prêté la saison dernière à Sheffield Wednesday, le jeune portier de 20 ans revient du côté de Brighton. Mais face à la concurrence incarnée par Bart Vebruggen, il va encore être prêté pour gagner du temps de jeu. Son nom revient du côté de Birmingham City qui a été promu en Championship. Solide lors de la compétition, il s’inscrit dans la lignée de James Trafford actuel gardien de Burnley qui avait brillé lors de l’Euro U21 2023 qu’il avait remporté avec l’Angleterre.

La suite après cette publicité

Charlie Cresswell (Angleterre/22 ans)

Excellent du côté de Toulouse cette saison où il est devenu indiscutable, le défenseur anglais a réalisé une grosse compétition où il a été décisif dans le sacre des Anglais lors de cet Euro U21. Estimé à environ 20 millions d’euros par son club qui a déjà repoussé une offre de 15M€ venu de Côme, il a vu l’AS Roma et l’Atalanta se joindre au club de Cesc Fabregas sur la très belle liste de prétendants.

La suite après cette publicité

Jorrel Hato (Pays-Bas/19 ans)

Tournoi solide pour le jeune néerlandais qui confirme après un exercice réussi à l’Ajax Amsterdam. Dans le viseur de Liverpool et du Real Madrid (qui a déjà recruté Dean Huijsen), il n’est pas certain de quitter le club néerlandais où il a encore trois ans de contrat, mais son nom sera une nouvelle fois évoqué parmi les cadors européens.

Castello Lukeba (France/22 ans)

Toujours au RB Leipzig, le défenseur tricolore était le patron de l’équipe de France dans cet Euro U21. Rare défenseur à être sorti du lot, l’ancien Lyonnais a souvent éteint les incendies. Prolongé par les Saxons en octobre dernier, il dispose d’une clause libératoire de 90 millions d’euros. Un chiffre important pour un élément qui est quand même suivi par Chelsea, Liverpool et Manchester United.

La suite après cette publicité

James McAtee (Angleterre/22 ans)

Créatif et décisif dans le sacre anglais, James McAtee a pris un rôle de leader et capitaine avec merveille quant à Manchester City, il n’a eu que peu de choses à se mettre sous la dent. Évoqué comme possiblement prêté du côté de l’Olympique Lyonnais, le meilleur joueur de la finale a aussi la cote en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, Stuttgart et l’Eintracht Francfort sur les rangs comme Everton en Premier League.

Djaoui Cissé (France/21 ans)

Si sa demi-finale contre l’Allemagne (défaite 3-0) a été plus compliquée, le Rennais a été impressionnant au long de la compétition où il est devenu titulaire avec les Bleuets. S’affirmant de manière express comme sur la seconde partie de saison avec Rennes, Djaoui Cissé a inscrit 3 buts dans la compétition où il a mêlé apport créatif et abattage. Si son avenir s’annonce à Rennes, cette compétition risque de pousser certaines écuries à se pencher sur lui.

La suite après cette publicité

Rocco Reitz (Allemagne/23 ans)

Déjà une valeur sûre de Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach, Rocco Reitz a été un élément clef de l’Allemagne. Disposant d’un incroyable volume de jeu et d’une belle justesse technique, il a vu son nom être lié à Manchester City. Disposant d’une clause libératoire de 20 millions d’euros qui sera disponible à l’été 2026, il aura quelques intérêts cet été aussi. Le RB Leipzig qui veut s’offrir un nouveau souffle l’a d’ailleurs observé contre la France en demi-finale de la compétition.

Elliot Anderson (Angleterre/22 ans)

Élément important dans la saison incroyable de Nottingham Forest qui a terminé septième de Premier League, Elliott Anderson a surfé sur cette dynamique en étant sacré au terme d’un Euro U21 grandiose. Alors que son ancien club de Newcastle ne serait pas contre de le faire revenir après l’avoir vendu pour 40 millions d’euros l’été dernier, son équipe actuelle entend le prolonger pour refroidir les ardeurs de potentiels prétendants.

Quentin Merlin (France/23 ans)

Saison mitigée à l’Olympique de Marseille pour Quentin Merlin, mais un Euro U21 réussi pour le latéral. Très responsabilisé dans un couloir où il aura régulièrement pris l’avantage sur ses homologues, il a été un des hommes forts des Bleuets. Si son avenir risque de s’écrire à l’Olympique de Marseille, il reste un joueur suivi. Bournemouth qui a choisi Adrien Truffert avait notamment coché son nom.

Harvey Elliott (Angleterre/22 ans)

Peu utilisé à Liverpool où il est dans l’ombre de Dominik Szoboszlai et Mohamed Salah aux postes de milieu offensif et ailier droit, Harvey Elliott a porté l’Angleterre vers le sacre dans la compétition où il a été élu meilleur joueur de la compétition. Dans le viseur de Brighton, du RB Leipzig et du Borussia Dortmund, il a vu son aventure en club se compliquer un peu plus depuis le recrutement de Florian Wirtz par les Reds. La star de l’Euro U21 2025 sera sûrement un homme recherché cet été.

Nick Woltemade (Allemagne/23 ans)

Meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations, Nick Woltemade a porté les Allemands jusqu’en finale. Si cela n’a pas suffi à l’emporter, l’attaquant a prouvé qu’il était l’un des buteurs à s’offrir cet été. Et cela, le Bayern Munich l’a bien compris et a déjà trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans. Cependant, il faudra que les Bavarois se mettent d’accord avec Stuttgart qui espère des sommes folles. Le montant de 100 millions d’euros étant notamment évoqué.