La Juventus a proposé un contrat de 3 ans à Thiago Motta

Vainqueur de la Coppa Italia face à l’Atalanta Bergame mercredi soir, la Juventus a sauvé les meubles d’une saison assez inégale. Avec des résultats en berne depuis plus d’un mois, la direction piémontaise, articulée autour de Cristiano Giuntoli et Giovanni Manna, avait déjà acté le départ de Max Allegri à l’issue de la saison. Si certains détails restaient à régler ces derniers jours, l’épisode de sa brouille avec un journaliste a précipité son éviction. Ce vendredi, la Juve a ainsi officialisé la fin de sa collaboration avec son technicien, invoquant des «comportements incompatibles avec les valeurs de la Juventus».

Une information de taille, qui pourrait accoucher sur une autre prochainement. Cette semaine, nous vous révélions que le club de la Vieille Dame avait identifié Thiago Motta comme sa cible principale en vue du prochain exercice. Il faut le dire, après une saison historique passée sur le banc de Bologne, qu’il est donc parvenu à expédier en C1 après 59 ans d’attente, l’Italien est un homme courtisé. C’est donc avec lui comme chef d’orchestre que la Juve entend entamer un nouveau projet axé autour de sa jeunesse, incarnée par Gleison Bremer, Federico Chiesa ou encore Dusan Vlahovic,

Un projet de 3 ans sur la table

Déjà très confiante sur le dossier ces dernières semaines, la Juve a encore passé la vitesse supérieure. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous assurer que Motta dispose dans ses mains d’une offre de contrat de 3 ans. Si le projet présenté est apprécié par le technicien de 41 ans, sa réponse ne devrait être donnée qu’après le dernier match de la saison de Bologne, contre le Genoa, le 26 mai. Avant cela, les Rossoblù auront également un match face à… la Juventus, lundi soir.

Un entretien d’embauche pour Motta ? Pas vraiment, étant donné que le club piémontais est déjà convaincu par son profil, mais plutôt une façon, pour le technicien, de convaincre un peu plus son auditoire et peut-être son futur public. En interne, on se dit en tout cas satisfait de la tournure que prend ce dossier. Pour la Juve, l’arrivée de l’ancien joueur du PSG est en effet bouclée à 80/90%, et la confiance est totale. Quelques détails restent à éclaircir, mais Motta a manifesté son désir de travailler en synergie avec Cristiano Giuntoli, le directeur technique de la Juve. Affaire à suivre… Mais ça sent bon.