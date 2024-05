Juventus Turin : Massimiliano Allegri limogé avec effet immédiat !

Massimiliano Allegri marchait sur des œufs ces derniers temps avec la Juventus Turin. Après un passage fructueux entre 2014 et 2019 avec la Vieille Dame, le natif de Livourne était revenu sur le banc de cette dernière en 2021. Et son deuxième mandat dans le Piémont a été bien moins reluisant. Souvent pointé du doigt pour des résultats décevants et un jeu peu attrayant à voir, le tacticien de 56 ans n’a pas été épargné par les supporters bianconeri qui ont longtemps réclamé son départ. Pourtant, cette saison a été bien plus réussie que la dernière pour les pensionnaires de l’Allianz Stadium.

En effet, quatrièmes de Serie A, les coéquipiers de Dusan Vlahovic ont également remporté la Coupe d’Italie ce mercredi en battant l’Atalanta Bergame (1-0). Mais voilà, ces dernières heures, la presse italienne faisait état de relations glaciales entre l’ancien entraîneur de l’AC Milan et sa direction. Lors de la remise des trophées de la Coupe d’Italie, on avait d’ailleurs vu le tacticien être assez distant avec l’état-major de la Juve. Plus particulièrement, sa relation avec Cristiano Giuntoli, le directeur sportif turinois, n’avait cessé de se dégrader, selon plusieurs rapports. À tel point qu’un licenciement dans les prochains jours était fortement pressenti.

Allegri licencié pour "certains comportements non compatibles avec les valeurs de la Juventus"

La nouvelle est désormais officielle ce vendredi. À travers un communiqué menu, la Juventus Turin a annoncé l’éviction immédiate d’Allegri : «La Juventus annonce que Massimiliano Allegri a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine. Ce licenciement fait suite à certains comportements pendant et après la finale de la Coppa Italia, que le club a jugé non compatibles avec les valeurs de la Juventus et avec le comportement que doivent garder ceux qui la représentent. Elle met fin à une période de collaboration qui a commencé en 2014, a repris en 2021 et s’est terminée après les 3 dernières saisons en même temps que la finale de la Coupe d’Italie. Le club souhaite à Massimiliano Allegri bonne chance pour ses projets futurs.»

Alors qu’ils auraient pu payer une somme faramineuse pour le licencier en bonne et due forme, la direction turinoise a visiblement décidé de remettre la faute sur des comportements déplacés pour justifier son éviction. Dès lors, la Juventus Turin va devoir s’activer pour trouver un remplaçant à Allegri. Mais comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours en exclusivité, son remplaçant est déjà trouvé avec Thiago Motta. L’ancien milieu du PSG, brillant avec Bologne cette année, est au cœur de discussions avancées. Le licenciement de Massimiliano Allegri ce vendredi devrait considérablement faire avancer les choses à quelques jours de la fin du championnat.