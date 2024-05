Juventus : Massimiliano Allegri proche de prendre la porte

Cette fois, ça sent la fin. Revenu à la Juventus en 2021 après une première expérience de 2014 à 2019, Massimiliano Allegri devrait quitter ses fonctions dans les prochaines heures. Alors que la Vieille Dame pointe à la quatrième place de la Serie A et vient de gagner la Coupe d’Italie, Sky Italia indique que la Juventus pourrait très vite licencier l’entraîneur.

La faute à un gros clash entre le tacticien transalpin et sa direction, et en particulier avec le directeur sportif Cristiano Giuntoli. Lors de la remise du trophée en Coupe d’Italie, on a même vu le coach très en colère contre ses dirigeants. Il pourrait même être mis à la porte dans les prochaines heures, de façon totalement unilatérale. Affaire à suivre…