Paul Pogba évoque son avenir dans le football

Suspendu quatre ans par le tribunal antidopage italien pour un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba avait tenté de faire diminuer sa peine en justifiant une contamination par un complément alimentaire prescrit par un médecin aux Etats-Unis. La démarche n’a pas abouti, mais l’international tricolore a ensuite fait appel à cette décision, jugée «incorrecte» par lui-même sur son compte Instagram. En attendant que le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS) juge le recours (probablement d’ici fin 2024, début 2025), Pogba a accordé un entretien à Forbes dans le cadre de sa collaboration avec la marque de prêt-à-porter, CHIMI. L’occasion, aussi, d’évoquer brièvement son avenir dans le football.

« Même si je ne peux pas trop en parler, tous les chemins mènent à la date d’appel : d’ici là, mon objectif sera de rester en forme et d’attendre. Le football fait partie de ma vie depuis bien longtemps mais j’ai ma famille, ma foi, mes amis et mes fans qui m’ont soutenu, ce qui rend les choses plus faciles : tout ira bien», a confié le champion du monde. Pour rappel, La Pioche reste liée à la Juventus jusqu’en 2026.