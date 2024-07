OM, Juventus : Thiago Motta travaille pour conserver Manuel Locatelli

Malgré les arrivées officialisées de Douglas Luiz et Khéphren Thuram ainsi que le retour de suspension de Nicolò Fagioli, la Juventus est loin d’avoir fini son chantier dans son entrejeu. En effet, le milieu néerlandais Teun Koopmeiners possède aussi un accord contractuel avec les Bianconeri et les derniers détails doivent être réglés. En ce sens, la Juventus avait besoin de liquidités pour financer d’autres arrivées. Le milieu italien, Manuel Locatelli, avait donc rapidement vu sa situation et son avenir se brouiller dans le club turinois. Comme nous vous le révélions au cours de ces dernières semaines, une grande réunion était programmée entre le joueur, Thiago Motta et Cristiano Giuntoli au retour de vacances. Durant de ce fameux entretien programmé avec son club, Manuel Locatelli cherchait à avoir l’assurance de jouer et d’avoir un véritable rôle dans ce projet de transition à Turin. Sinon il demanderait à partir, sachant qu’il ne manquerait pas de propositions notamment à Marseille qui le surveille avec des contacts officieux établis au préalable entre le staff de Roberto De Zerbi et l’entourage du milieu de 26 ans.

Et selon nos informations, la réunion s’est parfaitement déroulée entre les deux parties et le climat semble s’apaiser : Thiago Motta a tenu à rassurer Manuel Locatelli quant à son futur statut dans la rotation de sa Juventus, alors que Cristiano Giuntoli lui a confirmé qu’une vente n’était pour le moment pas un réel objectif, seulement une nécessité en cas d’urgence, surtout qu’Adrien Rabiot, qui était une priorité estivale de la Juve, a annoncé ne pas prolonger son bail avec le club piémontais, libérant ainsi une place dans l’entrejeu turinois. D’ailleurs, du côté de Locatelli, l’ancien joueur de Sassuolo est l’un des éléments qui impressionne le plus en ce début de préparation estivale avec les Bianconeri. De quoi refroidir un peu les prétendants pour le moment. A voir si d’autres rebondissements auront lieu dans les prochaines semaines puisque la Juventus aura quoiqu’il arrive toujours besoin de vendre pour acheter. Mais aujourd’hui, la tendance n’est pas à un départ de Manuel Locatelli, très apprécié par Thiago Motta qui fait tout pour le considérer durant ce mois de juillet.