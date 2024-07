OM, Juventus : Manuel Locatelli va discuter avec Thiago Motta

Malgré les arrivées officialisées de Douglas Luiz et Khéphren Thuram ainsi que le retour de suspension de Nicolò Fagioli, la Juventus est loin d’avoir fini son chantier dans son entrejeu. En effet, le milieu néerlandais Teun Koopmeiners possède aussi un accord contractuel avec les Bianconeri et les derniers détails doivent être réglés. C’est ainsi que la situation de Manuel Locatelli continue à devenir de plus en plus complexe dans la future rotation de la Juventus. Selon nos informations, une réunion est prévue entre Locatelli, Thiago Motta et Cristiano Giuntoli au retour de vacances du joueur, soit cette semaine. Le club ne change pas sa position : la Juventus n’est pas contre une vente de Locatelli pour financer Koopmeiners et aussi prolonger Adrien Rabiot, toujours considérée comme une grande priorité dans l’esprit du nouvel entraîneur. Du côté du joueur aussi, l’heure n’est pas aux changements de plan.

Au cours de cette réunion programmée avec son club, Manuel Locatelli cherchera à avoir l’assurance de jouer et d’avoir un véritable rôle dans ce projet de transition à Turin, sinon il sait qu’il ne manquera pas de propositions notamment à Marseille qui le surveille, comme nous vous le révélions la semaine dernière. D’ailleurs, selon nos informations, il y a bel et bien eu des rapprochements officieux entre l’entourage du joueur de 26 ans et le staff de Roberto De Zerbi sur les envies de Locatelli de venir à Marseille en cas de départ. Néanmoins, les négociations ne sont pas avancées et restent encore à leurs balbutiements. Aucune offre n’a été faite, que ce soit l’OM ou d’autres clubs européens. Tout le monde semble rester dans les starting-blocks en attendant de savoir réellement si Manuel Locatelli sera officiellement placé sur la liste des transferts. La rencontre entre Locatelli, Motta et Giuntoli vont déterminer beaucoup de choses.