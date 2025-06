PSG, Juventus Turin : quel avenir pour Randal Kolo Muani ?

Ça bouge pour Randal Kolo Muani. Barré par la concurrence et peu utilisé dans le système de jeu de Luis Enrique, l’international français (30 sélections, 9 buts) s’est finalement envolé dans le Piémont l’hiver dernier. Prêté à la Juve par le Paris Saint-Germain, l’ancien attaquant du FC Nantes a d’abord fait forte impression, inscrivant 5 buts lors de ses trois premières apparitions sous le maillot turinois. Finalement auteur de 8 buts et 2 offrandes en 23 matches toutes compétitions confondues, le natif de Bondy voit son avenir une nouvelle fois largement discuté.

Comme indiqué par RMC Sport ce vendredi, une information que nous sommes en mesure de confirmer, le droitier d’1m87 - qui voit son prêt se terminer le 30 juin prochain - va dans un premier temps poursuivre l’aventure de quelques jours avec la Vieille Dame. En effet, le Paris Saint-Germain a donné son accord pour que le joueur de 26 ans participe à la Coupe du monde des clubs (14 juin au 13 juillet) avec la Juventus.

RKM disputera le Mondial des Clubs avec la Juve

Après la compétition, RKM devra toutefois régler son futur. Toujours d’après nos indiscrétions, ce dernier ne devrait pas se faire dans la capitale française. En effet, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’avant-centre passé par Francfort ne va pas rester au PSG. Dans cette optique, plusieurs clubs européens ont d’ores et déjà manifesté un intérêt et suivent le profil du Français de très près.

De son côté, la Juve, quatrième du dernier exercice et désormais entraînée par Igor Tudor, a bien l’intention de jouer sa carte à fond et espère conserver le vice-champion du monde 2022 au-delà de la Coupe du monde des clubs. A noter d’ailleurs qu’une décision sera prise à l’issue de cette compétition où les Turinois, placés dans le groupe G, défieront Al Ain, Manchester City et le Wydad AC.