ASSE : Dylan Batubinsika discute avec le Panathinaikos

Relégué en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne avance fort pour dessiner les contours de l’équipe qui évoluera dans l’antichambre de l’élite cette saison. Si l’ASSE a déjà levé l’option d’achat d’Irvin Cardona et n’entend pas laisser partir si facilement son tandem Stassin- Davitashvili, les Verts ont identifié les joueurs à faire partir. A commencer par un certain Dylan Batubinsika. Acteur clé de la montée du club stéphanois en Ligue 1 il y a de cela un an, le natif de Cergy-Pontoise a connu une saison contrastée.

Titularisé à 25 reprises, il n’a pas réussi à se mettre en évidence au sein de l’une des pires défenses de Ligue 1 cette saison et qui a encaissé 77 buts. Des performances qui poussent le board de Sainté à envisager un départ du défenseur de 29 ans cet été. Selon nos informations, le Panathinaikos est très chaud à l’idée de recruter l’ancien du Maccabi Haifa, et des discussions ont été entamées entre le club grec et le défenseur international congolais titularisé le 5 juin dernier face au Mali (1-0) mais laissé au repos face à Madagascar. Reste à savoir si le Pana parviendra à trouver un accord avec Saint-Etienne qui ne devrait pas se montrer trop gourmand pour son défenseur. À moins qu’un autre club (des clubs du Moyen Orient sont intéressés) ne vienne aux nouvelles… À suivre.