PSG : la sortie forte de Marquinhos sur Luis Enrique

À moins d’une semaine de l’entrée en lice du Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde des clubs, Marquinhos s’est exprimé au média du club parisien. Si le défenseur brésilien a fait part de son excitation avant le début de la compétition, il a également profité de cette prise de parole pour dresser un portait particulièrement élogieux de son entraîneur, Luis Enrique.

La suite après cette publicité

«C’est sans aucun doute l’un des meilleurs entraîneurs au monde et il nous le montre tous les jours à travers sa philosophie. C’est un entraîneur très exigeant. Il est très direct avec les joueurs, et il apporte tous les jours quelque chose de nouveau à l’équipe, que ce soit à l’entraînement ou en match. Il sait toujours comment diriger avec son caractère et l’expérience qu’il a accumulée à travers toutes ses années en tant que joueur. Je crois que c’est ce qui fait de lui un entraîneur aussi formidable, c’est sa philosophie, son exigence et son expérience». L’intéressé appréciera.

Suivez le match PSG - Atlético sur DAZN