Lucas Ocampos et Ivan Rakitic visés par une plainte pour escroquerie

Deux joueurs bien connus de la scène européenne du football sont dans de sales draps. Lucas Ocampos et Ivan, Rakitic font partie des six joueurs (avec « Papu » Gómez, Nico Pareja, Alberto Moreno et Javier Saviola) au coeur d’une enquête ouverte par le tribunal d’instruction numéro 5 de Barcelone sur une escroquerie présumée à la cryptomonnaie et aux NFT (jetons non fongibles), d’une valeur d’un million de dollars. La fraude présumée s’élève à plus de 3 M€, mais elle pourrait être beaucoup plus importante, car une enquête menée par un expert en cryptomonnaies estime que des milliers de personnes pourraient être touchées par l’escroquerie.

La suite après cette publicité

Selon El Periodico, les joueurs sont cités dans la plainte déposée par douze victimes, en raison de leur collaboration active avec la société espagnole Shirtum Europa, S.L.U., ses sociétés en Andorre et ses promoteurs et administrateurs, tous accusés d’être les principaux auteurs d’une escroquerie en cours impliquant la vente de NFT de joueurs de football de l’élite mondiale.