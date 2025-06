Le maire de Ris-Orangis ne digère pas la décision du PSG

Le PSG l’a annoncé hier. L’emplacement où se situera son futur stade sera à déterminer entre les sites de Poissy, qui appartient aujourd’hui à Stellantis sur les bords de Seine, et de Massy. Ce choix fait des heureux et des malheureux puisque le projet de Ris-Orangis n’a pas été retenu, au grand dam du maire de la commune essonnienne. Dans un communiqué adressé à la presse ce mercredi, Stéphane Raffalli a fait part de son incompréhension face à ce choix. Selon lui, le site qu’il proposait sur l’hippodrome avait pourtant toutes les qualités requises. «Hier après-midi, le directeur général du Paris Saint Germain, Victoriano Melero, m’a signifié par téléphone que notre hippodrome n’est pas retenu par le club pour construire son nouveau stade. Contre toute attente, seul le site industriel Stellantis, au bord du fleuve à Poissy et un foncier commercial de 17 hectares en plein Massy feront l’objet d’études approfondies avec un choix définitif annoncé à l’automne 2026» entame l’édile, convaincu des qualités de sa candidature et forcément très déçu de ne pas voir le PSG débarquer dans l’Essonne d’ici quelques années.

La suite après cette publicité

«C’est bien sûr une immense déception pour nous toutes et tous, tant l’arrivée du PSG sur notre territoire populaire suscitait l’espoir notamment auprès de notre jeunesse. Nous ne sommes pas parvenus à construire l’évidence mais nous prenons acte de ce choix souverain des dirigeants du PSG. Cette décision est fondée sur des raisons qui nous dépassent et que j’ignore. Je reste convaincu que notre site est remarquable et unique en Île-de-France pour accueillir un projet d’une telle envergure, offrant des qualités intrinsèques sans égal: 100 hectares de friches propriété publique, un foncier sans servitude technique, juridique, réglementaire ou physique, un foncier en zone urbaine dense mais suffisamment éloignée des premières habitations pour éviter les troubles de voisinage et les conflits d’usage, une double accessibilité autoroutière et ferroviaire de grande capacité directement connectée au site, une faisabilité dans les meilleurs délais, une faisabilité garantie et au meilleur coût, un soutien politique et citoyen unanime.» Lui et les élus locaux gardent tout de même espoir de faire de ce site de Ris-Orangis un lieu pour un projet à l’envergure internationale.