Nico Williams est chaud pour jouer au Bayern Munich

Comme l’an dernier, Nico Williams (22 ans) est l’un des joueurs les plus courtisés du marché des transferts. Et si l’intérêt madrilène et catalan existe toujours, c’est le Bayern Munich qui pousse le plus en ce moment. Le club bavarois veut enrôler un ailier, d’autant que Leroy Sané est en partance pour Galatasaray.

Les Munichois sont également sur les traces du Parisien Bradley Barcola, mais face à, la complexité du dossier, le Bayern s’est rabattu sur Williams. Et d’après Sky Allemagne, le joueur de l’Athletic a fait savoir aux dirigeants bavarois qu’il se voyait bien porter leur maillot et réclame un salaire annuel de 20 M€. Les discussions se poursuivent et Nico Williams partira sans doute en échange des 60 M€ correspondant à sa clause libératoire.