Mercato : ça se bouscule fortement pour Willem Geubbels !

Il était venu en Suisse pour se relancer loin du tumulte de la France. En deux saisons, Willem Geubbels a réussi son pari. Avec 27 buts et 8 passes décisives en 92 matches toutes compétitions confondues, l’ancien grand espoir du football français a décollé l’étiquette du joueur blessé qui lui collait à la peau. C’est d’ailleurs ce qu’il nous expliquait dans une interview qu’il nous avait accordé à l’automne 2023 : «l’image du joueur blessé que j’ai pu avoir n’a plus lieu d’être», pouvait-on lire. C’est simple, aujourd’hui l’attaquant de 23 ans est devenu incontournable en Super League suisse.

Au sein d’une équipe moribonde bien moins armée que les gros noms du championnat suisse tels que le FC Bâle, le Servette Genève, les Young Boys ou même Lugano, il a été une vraie éclaircie dans le ciel de Saint-Gall qui a terminé à une modeste 8e place sur 12 au classement final. Un classement qui aurait pu être pire sans l’apport de Geubbels, auteur de 14 buts et de 3 passes décisives en championnat mais aussi 3 réalisations en Ligue Europa conférence. Sacré meilleur attaquant du championnat par la chaîne de TV suisse Blue Sport qui diffuse notamment la Ligue des Champions chez nos voisins helvètes, membre de l’équipe type de la saison du championnat, le natif de Villeurbanne a frappé fort.

Geubbels a une grosse cote en Angleterre et en Allemagne

De quoi susciter l’intérêt de nombreux clubs européens séduits par le potentiel et la marge de progression de l’attaquant. Déjà cet hiver, plusieurs clubs avaient fait des offres au club suisse qui n’avait pas donné suite malgré 8 M€ posé sur la table. S’il n’y a pas encore de proposition ferme, Willem Geubbels voit de nombreux clubs frapper à la porte. Selon nos informations, l’Union Berlin et le FC Cologne sont intéressés en Bundesliga. Du côté de l’Angleterre, on n’est pas en reste puisque Southampton, Sheffield United, Leeds United, Wolverhampton ont coché son nom pour cet été. Aux Pays-Bas, pays donc il possède la double nationalité de par son père, le FC Twente est à l’affût de même que des clubs italiens et espagnols.

Mais pour réussir à attirer dans ses filets l’ancien Monégasque, il va falloir sortir le chéquier. Si Saint-Gall sait qu’il va lui être quasiment impossible de le conserver, le club suisse a fixé la barre très haute, autour de 10 M€, soit sa valeur estimée sur TransfertMarkt. A ce prix-là, les clubs français, qui étaient sur le coup l’été dernier, vont avoir du mal à se positionner. A suivre.