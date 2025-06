Trent Alexander-Arnold explique pourquoi il a changé son flocage au Real

Fini le 66 floqué au nom Alexander-Arnold. Place au 12 barré du nom Trent. Qui dit nouveau club dit nouvelle vie pour le latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold. L’ancien chouchou d’Anfield, qui avait déçu de nombreux supporters en décidant de quitter son club formateur en fin de contrat, était présenté ce jeudi à Santiago Bernabeu par le Real Madrid.

Et il a donc dévoilé son nouveau maillot, où son prénom orne désormais le numéro 12. Mais pourquoi ce changement ? « C’est facile. À chaque fois que je voyage en Europe, les gens trouvent le nom difficile à comprendre. J’ai pensé que le plus simple était de le simplifier », a-t-il expliqué pour justifier ce changement. Plus court, plus efficace, et probablement plus vendeur aussi.