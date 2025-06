CdM des Clubs 2025 : Opta fait du PSG le grand favori !

Le PSG favori pour la Coupe du monde des clubs ? C’est en tout cas la prédiction faite par le statisticien Opta, qui place le club de la capitale au premier rang avec 18,5 % de chances de l’emporter. Manchester City arrive juste derrière (17,8 %) malgré sa saison en demi-teinte (3e de Premier League et éliminé en play-offs de C1). Le Bayern Munich (12,8 %) et l’Inter Milan (12,3 %) sont aussi cités.

A noter que le Real Madrid n’est que 5e et crédité de 9,8 % de chances de remporter la compétition. Après le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a quoi qu’il en soit l’occasion de remporter un cinquième titre cette saison et ainsi confirmer un exercice d’ores et déjà historique.

