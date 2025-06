PSG : Marquinhos fixe ses objectifs pour la Coupe du monde des Clubs

Quelques jours après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le club est déjà de retour sur le pont. Dans quelques jours, les hommes de Luis Enrique vont défier l’Atlético de Madrid pour leur entrée en lice en Coupe du monde des clubs, version new look. Une compétition sur laquelle Marquinhos compte pour appuyer la supériorité actuelle du club parisien sur le reste de l’Europe.

La suite après cette publicité

«Le Paris Saint-Germain vise toujours haut. En tant qu’équipe, je pense que nous avons montré à quel point nous sommes devenus solides. On s’efforce toujours d’être parmi les candidats à la victoire finale dans tous les tournois auxquels on participe, de lutter pour le titre, pour la plus haute marche du podium. Même si comme je l’ai dit, c’est toujours une tâche difficile, un défi très compliqué. On doit aborder le tournoi match après match, en ayant conscience qu’il s’agira d’une compétition très relevée. La route sera longue, mais on vise haut», a déclaré le capitaine parisien dans une interview sur le site du club. La compétition est lancée.

Suivez le match PSG - Atlético sur DAZN