Accord trouvé entre l’OL et Manchester City pour Rayan Cherki

Mancherki City. En fin de contrat en juin 2026 à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki (21 ans) disposait d’une option pour prolonger son bail jusqu’en 2027 avec les Gones si jamais il ne trouvait pas un nouveau club durant cette intersaison 2025. Mais l’international tricolore, qui a été appelé par Didier Deschamps avec les Bleus pour la première fois durant ce mois de juin, ne va pas avoir besoin de lever cette option.

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs mois, il est clair qu’il va quitter l’OL, son club formateur et de cœur. Auteur d’une saison canon, de très loin sa meilleure avec le groupe rhodanien, le footballeur né en 2003 a terminé avec un joli bilan de 12 buts et 20 assists en 44 matches toutes compétitions confondues. Récompensé du titre de meilleur passeur et de meilleur dribbleur de la L1, il a aussi été sacré meilleur passeur en Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Nouvelle étape dans le dossier Cherki

Bref, une année sensationnelle pour Cherki qui a attiré le regard de pas mal de clubs dont le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund ou encore de Liverpool, qui en faisait son plan B en cas d’échec du dossier Florian Wirtz comme expliqué par nos soins. Nous vous avons aussi révélé que le Français a dit oui au projet proposé par Manchester City et Pep Guardiola, avec lequel il avait échangé.

Mais il manquait encore des détails à régler concernant son contrat pour trouver un accord total ainsi qu’un accord à trouver entre les Gones et les Mancuniens, qui voulaient absolument Cherki pour le Mondial des Clubs. Les discussions se sont accélérées ces dernières heures entre tout ce petit monde. Comme L’Equipe l’a annoncé, nous pouvons vous confirmer qu’un accord a été trouvé pour le transfert du footballeur lyonnais qui va parapher un bail de 5 ans. En ce qui concerne le montant de l’opération, sa vente va rapporter environ 40 M€ à l’OL. Il devrait aussi y avoir des bonus et un pourcentage à la revente.