Jean-Michel Aulas en dit plus sur sa relation avec Noël Le Graët

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Jean-Michel Aulas est revenu sur sa relation avec Noël Le Graët, notamment après les désaccords survenus lors de la dernière élection à la Fédération française de football. «J’ai gommé. Mais je n’ai pas pardonné à 100 %, et je le lui ai dit. Il aurait pu éviter de créer cette rivalité fictive avec Philippe (Diallo). Quand il a dit dans Ouest-France que j’allais ''bouffer’' Philippe, je l’ai très mal pris et je le lui ai dit. Mais le jour où on a gagné, je lui ai aussi dit que je passais à autre chose et lui-même a été grand seigneur», a tout d’abord avoué JMA.

Avant d’ajouter : «depuis, j’ai été très heureux quand il m’a annoncé qu’il était guéri de sa leucémie. C’est quelqu’un que j’apprécie en tant qu’homme, entrepreneur, maire, président de la Ligue, président de la Fédération… Il n’y en a pas tant que ça qui ont pu cumuler toutes ces choses dans leur vie. Et puis, il faut dire qu’il a été blanchi des accusations qui étaient portées contre lui et c’est important aussi».