La presse européenne salue le roi Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a fait taire tous ses détracteurs

Cristiano Ronaldo toujours un peu plus dans la légende

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a triomphé hier soir en finale de Ligue des Nations. La Seleçao s’est imposée aux tirs au but face à l’Espagne au terme d’un match très disputé qui aura fini sur le score de 2 partout. C’est un CR7 à record et ému qu’on a vu en fin de rencontre, la légende portugaise n’a même pas réussi à regarder la séance de tirs au but tellement ce titre lui tenait à cœur, c’est son troisième sacre collectif avec le Portugal après l’Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019. Comme l’écrit le Mirror, Cristiano Ronaldo a encore fait parler son expérience en inscrivant le but de l’égalisation pour le Portugal, une reprise opportuniste après un petit cafouillage dans la surface espagnole. «Le Roi et ses princes» titre L’Equipe, 40 ans ou pas Cristiano Ronaldo reste le patron et le leader de cette équipe. D’ailleurs le Corriere dello Sport explique bien que c’est un Portugal au nom de Cristiano Ronaldo qui l’a emporté. Les années passent, les générations aussi, mais il y a certaines choses qui ne changent pas, comme voir Cristiano Ronaldo gagner des titres avec le numéro 7 dans le dos.

Mbappé a un pas de Thierry Henry

Avant cette finale à suspense de Ligue des Nations, on a eu droit à un France-Allemagne pour la 3ème place. Une rencontre moins importante, moins emballante, mais plus marquante pour Kylian Mbappé qui a retrouvé des couleurs lors de la victoire 2-0 des Bleus. Un but et une passe décisive pour le capitaine des Bleus qui revient à une petite longueur de Thierry Henry. Une performance plutôt convaincante de l’attaquant du Real Madrid qui confirme son retour à un très bon niveau, même si Mbappé a conscience qu’il a encore beaucoup de marge. Il ne pardonne pas titre Marca pour souligner la prestation du numéro 9 madrilène, de bon augure avant la Coupe du monde des clubs.

Nuno Mendes a mangé Lamine Yamal

En Espagne l’heure est aux regrets. «A 11 mètres de la Nations League» titre le journal AS, l’Espagne a perdu pied à Munich dans un match qu’elle a longtemps maîtrisé et où elle a mené à deux reprises. Mais hier soir la magie est partie des pieds de Lamine Yamal. Le crack de 17 ans n’a quasiment jamais été en mesure de vraiment inquiéter la défense portugaise, la faute à un Nuno Mendes des très grands soirs. Le latéral du PSG est au sommet en ce moment, une semaine après la victoire en Ligue des Champions. A Bola écrit même que Nuno Mendes a mis Lamine Yamal dans sa poche, il faut dire que le Portugais a été monstrueux défensivement et tout aussi important devant, avec un but et une quasi passe décisive sur l’égalisation. «L’homme de Munich» comme l’appelle le quotidien L’Equipe a confirmé qu’il avait changé de statut ces derniers mois mais surtout énormément progressé dans le secteur défensif, un détail qui a parfois pu être défaillant chez lui.