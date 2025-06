Equipe de France : Christophe Dugarry encense Didier Deschamps

L’Équipe de France a réalisé un rassemblement de juin assez encourageant. Présents dans le Final Four de Ligue des Nations, les Bleus ont été balayés d’entrée face à l’Espagne en demi-finale. Même si les Français ont été balayés pendant près d’une heure, leur baroud d’honneur lors de la dernière demi-heure et sous l’impulsion de Rayan Cherki offre des perspectives intéressantes pour le futur. La victoire lors du match pour la 3e place face à une Allemagne qui évoluait à domicile ce dimanche (2-0) a confirmé que les Bleus avaient des munitions séduisantes pour l’avenir. Dans les intentions de jeu, les ouailles de Didier Deschamps ont affiché plus d’allant offensif et les deux rencontres ont globalement été plaisantes à suivre. Une amélioration importante pour Christophe Dugarry. N’hésitant pas à fustiger Didier Deschamps, son ancien coéquipier en sélection, par le passé, l’ancien Bordelais a été beaucoup plus magnanime ce lundi sur les ondes de RMC :

«Je suis ravi des deux matchs que j’ai vus, et encore plus ravi du deuxième. Pourquoi? Parce que je pensais que Deschamps se serait vite servi de ce résultat négatif face à l’Espagne et du nombre d’occasions concédées pour de suite revenir à un système où tu repartais avec trois milieux défensifs et la moitié des attaquants qui n’attaquent pas. Mais il est resté dans les mêmes intentions. Je l’ai appelé de mes vœux depuis toujours, donc je ne vais pas renier maintenant. Dire qu’il y a des choses à améliorer, qu’offensivement cette équipe doit trouver beaucoup plus d’automatismes, d’accord. Que défensivement ça a été une catastrophe, d’accord aussi. Et qu’il y a tout un équilibre à trouver, oui. Mais je trouve le point de départ fantastique. Je préfère regarder jouer l’équipe de France comme ça, même quand ça ne se passe pas bien comme en première période contre l’Allemagne. Il se retrouve à mettre Marcus Thuram côté gauche, Kolo Muani à droite, il a joué avec Cherki en numéro 10… Les intentions m’ont plu. Il faut aller de l’avant. Je suis ravi d’avoir vu jouer l’équipe de France comme ça. Même s’il y a beaucoup de travail. (…) Je trouve que ses tentatives ont été plus qu’intéressantes. Je pense que les joueurs eux-mêmes ont été surpris, et je pense qu’ils préfèrent ça. Je ne vois que du positif, même si les résultats n’ont pas forcément été à la hauteur. Peut-être que Deschamps, pendant les stages devra aussi travailler un petit peu plus l’aspect offensif de cette équipe… Il va falloir travailler cette coordination. (…) Il y a des performances à améliorer, mais encore une fois je n’ai rien à redire de négatif sur ce que j’ai vu.»