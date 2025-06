Angers : le Betis, le PSV et Gladbach sur la sensation Emmanuel Biumla

S’il n’est pas le défenseur qui fait le plus parler de lui aussi bien en Ligue 1 qu’avec l’Equipe de France U20, Emmanuel Biumla n’en est pas moins l’un des plus talentueux. À tout juste 20 ans, le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux s’est engagé du côté du SCO d’Angers l’été dernier alors que Leicester était prêt à tout pour le recruter. Mais le natif d’Abidjan, buteur contre le PSG cette saison en L1, ne veut pas brûler les étapes et il a bien fait tant ses performances ont impressionné pour sa première saison en Ligue 1. Malgré deux blessures, Biumla (17 apparitions en L1 - 1 but), qui a fait partie à plusieurs reprises de l’équipe de la semaine en Ligue 1, affole les statistiques et fait partie du top 10 des défenseurs U20 en Europe dans de nombreux domaines, à commencer par celui des duels gagnés.

De quoi taper dans l’œil du sélectionneur de la France au tournoi de Toulon qui en a fait un membre essentiel de son équipe lui offrant même le brassard de capitaine. De telles performances séduisent aussi au-delà des frontières hexagonales puisque le Real Betis, le PSV Eindhoven et le Borussia Mönchengladbach sont très intéressés. Mais l’international tricolore U20, titulaire encore aujourd’hui avec la France face au Panama, estime qu’il a encore des choses à apprendre du haut niveau et court après une première saison pleine en Ligue 1. Des négociations ont lieu actuellement avec le SCO d’Angers pour une prolongation de contrat.