Barcelone : Marc-André ter Stegen réclame une somme XXL

Absent depuis le mois de septembre dernier et jusqu’en fin de saison en raison d’une longue blessure au tendon, Marc-André ter Stegen (33 ans) ne s’attendait certainement pas à un retour aussi chaotique. En effet, en plus des doutes sur sa capacité à revenir à bon niveau après sa blessure, le comportement de l’Allemand a déplu auprès des dirigeants catalans. Ce qui a provoqué une guerre interne entre le gardien et sa direction, puisqu’il n’entend pas se plier aux ordres de sa direction et partir cet été.

La suite après cette publicité

Selon Sport, Ter Stegen se dit en pleine possession de ses moyens et a été soutenu par Julian Nagelsmann, qui l’a titularisé en phase finale de Ligue des Nations. Le Barça aurait proposé de lui verser l’équivalent d’une année de salaire pour faciliter une rupture à l’amiable, offre rejetée par le clan du joueur, qui réclame 42 millions d’euros, soit le montant total des émoluments que le portier est censé percevoir sur les trois prochaines saisons.