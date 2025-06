Le Real Madrid tente un gros coup de poker

Le Real Madrid souhaite se renforcer après une saison compliquée. Hier, AS a révélé que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu se sont lancés à la poursuite de Martin Zubimendi (26 ans), qui semble promis à Arsenal depuis des mois.

La suite après cette publicité

Ce lundi matin, Marca en remet une couche et va plus loin. Le média ibérique explique qu’un coup de téléphone des Merengues au milieu de terrain a totalement relancé ce dossier. Le joueur et son entourage prennent très au sérieux l’approche du Real Madrid. Pendant ce temps, Arsenal attend toujours une réponse définitive du joueur, qui ne devrait pas trancher avant le Mondial des Clubs.